«Черкассыоблэнерго» за 9 месяцев сократило чистую прибыль в 4 раза

Энергоснабжающая компания «Черкассыоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки снизила чистую прибыль в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 10,956 млн грн с 41,591 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период компания увеличила выручку от реализации продукции до 1,223 млрд грн с 1,17 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев т.г. уменьшилась до 28,667 млн грн с 72,365 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Черкассыоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

Государство контролирует 71% акций этой компании. Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).