«Хмельницкоблэнерго» за 9 месяцев сократило чистую прибыль на 29%

Энергоснабжающая компания «Хмельницкоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки снизила чистую прибыль на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 27,046 млн грн с 34,933 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период компания увеличила выручку от реализации продукции до 787,972 млн грн с 667,756 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев т.г. уменьшилась до 62,971 млн грн с 67,923 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. Государству принадлежит 45,009% акций компании, НАК «Энергетическая компания Украины» - 25% акций.

Уставный фонд ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» составляет 33 млн 637 тыс. 840 грн.