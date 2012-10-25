По результатам проверок в ТЭК возмещено 1,2 млрд грн задолженности за газ - ГПУ

По результатам проверок прокуроров в топливно-энергетическом комплексе с начала года возмещено 1,2 млрд грн задолженности за потребленный газ.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Возбуждено 21 уголовное дело, по требованию прокуроров к ответственности привлечены 549 должностных лиц, в том числе 91 - органов контроля.

В частности, прокуратурой г. Червоноград Львовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника планово-экономического отдела коммунального предприятия, который нарушил требования бюджетного законодательства при погашении задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию за бюджетные средства, что привело к завышению на 837 тыс. грн суммы возмещения за 2010 год.

В Луганской области по результатам рассмотрения представления прокуратуры г. Северодонецк, внесенного к предприятию по теплоснабжению, возмещено в пользу НАК «Нафтогаз Україна» задолженность за потребленный природный газ в сумме почти 250 тыс. грн.

В Днепропетровской области взыскана задолженность за природный газ в сумме 71 млн грн.

Всего в суды прокурорами предъявлено исков о взыскании задолженности на общую сумму 1,8 млрд грн, удовлетворены на сумму почти 1,3 млрд грн, добровольно возмещено 160 млн грн, реально выполнено судебных решений на сумму 800 млн грн.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в ГПУ.