Янукович сегодня посетит Харьковскую область
09:20, 25 октября 2012Энергетика
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Виктор Янукович
Сегодня Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, планируется, что Президент примет участие в торжественной церемонии объявления начала бурения компанией Shell первой газовой скважины Беляевская-400 в селе Веселое Первомайского района, посетит ООО «Турбоатом», где проведет брифинг, а также осмотрит реконструированный плавательный бассейн в Городском дворце детского и юношеского творчества.
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