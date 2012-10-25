Янукович сегодня посетит Харьковскую область

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, планируется, что Президент примет участие в торжественной церемонии объявления начала бурения компанией Shell первой газовой скважины Беляевская-400 в селе Веселое Первомайского района, посетит ООО «Турбоатом», где проведет брифинг, а также осмотрит реконструированный плавательный бассейн в Городском дворце детского и юношеского творчества.