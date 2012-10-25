«Смарт-холдинг» оформит контроль над месторождениями с 50 млрд кубометров газа

Компания «Смарт Энерджи», развивающая энергетическое направление инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», планирует до 2014 г. оформить контроль над месторождениями с общими запасами газа объемом 50 млрд куб. м.

Об этом сообщила пресс-служба «Смарт-Холдинга» с ссылкой на слова генерального директора компании «Смарт Энерджи» Алексея Тимофеева.

Согласно сообщению, в 2013 году ресурсная база в 50 млрд куб. м будет сформирована, структурирована, внедрена общая отчетность.

В то же время А.Тимофеев отметил, что в настоящее время не может раскрывать подробности переговоров о покупке нефтегазовых активов из-за подписания соглашений о неразглашении информации.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum.

Справка УНИАН. «Смарт Энерджи» – управляющая компания в составе группы «Смарт-Холдинг», отвечающая за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.

Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.