«Укртатнафта» за 9 месяцев получила 369,6 млн грн чистой прибыли

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 369,639 млн грн, по сравнению с убытком 517,169 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО сократилась за девять месяцев текущего года до 6,023 млрд грн с 7,414 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 444,86 млн грн, по сравнению с предыдущим годом, где ее убыток составил 214,68 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

2011 год «Укртатнафта» завершила с чистым убытком 1,085 млрд грн, тогда как за 2010 год чистая прибыль компании составляла 0,378 млрд грн.