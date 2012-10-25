«Киевоблгаз» за 9 месяцев получил 203,5 млн грн убытка

Компания по газоснабжению и газификации «Киевоблгаз» в январе-сентябре 2012 года получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 203,504 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, где ее чистая прибыль составила 6,002 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО увеличилась за девять месяцев текущего года до 2,063 млрд грн с 1,254 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года увеличилась до 31,717 млн грн с 19,241 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевоблгаз» (г. Боярка, Киевская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Киевской области.

33,24% акций ПАО «Киевоблгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 31,0159% – ЗАО «КУА АПФ «Национальный резерв» (г. Киев).