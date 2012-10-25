«Николаевоблэнерго» за 9 месяцев получило 57,7 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 57,667 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 121,821 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 1,187 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 122,463 млн грн, по национальным стандартам прошлого года валовая прибыль составила 135,442 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» является монопольным дистрибутором электроэнергии в Николаевской области.

Уставный фонд компании – 39 млн 660 тыс. 469 грн., номинал акции – 0,25 грн.

Государству принадлежит 70% акций «Николаевоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 15,7802% принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).