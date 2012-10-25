«Запорожьеоблэнерго» за 9 месяцев получило 92,6 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «Запорожьеоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 92,574 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 53,985 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 4,919 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 56,992 млн грн, по национальным стандартам прошлого года валовая прибыль составила 95,292 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

«Запорожьеоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,150 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд ОАО «Запорожьеоблэнерго» составляет 44 млн 840 тыс. грн. НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 60,24% акций компании. Lex Perfecta Limited (Кипр) – 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кипр) – 12,3%.