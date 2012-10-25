"Газпром" проиграл спор с чешской RWE Transgas о штрафе за не отобранный газ

Варшава. Российский газовый монополист "Газпром" проиграл спор в Арбитражном суде в Вене с чешским подразделением немецкого концерна RWE - RWE Transgas, от которого российская компания требовала оплаты 0,5 млрд долларов штрафа за законтрактованный, но не отобранный газ.

Об этом сообщает в четверг польская Gazeta Wyborcza.

"Могу только сказать, что RWE Transgas выиграло спор по правилу "бери или плати" в долговременных контрактах", - сказал пресс-секретарь чешской компании Мартин Халупски, слова которого приводит издание.

Газета отметила, что решение Венского Арбитражного суда затруднит переговоры "Газпрома" с одним из крупнейших покупателей его газа, Украиной, которая в этом году значительно сократила его закупку.

"Это неприятный прецедент для" Газпрома", но имеет позитивное значение для его клиентов. Нельзя исключить, что теперь "Газпром" засыплет лавина подобных дел от контрагентов", - сказал Константин Черепанов из московского представительства швейцарского банка UBS.

Газета написала, что чешское подразделение RWE ограничило импорт российского газа в 2008-2011 годах, и "Газпром" сам подал в суд на нее, требуя заплатить, по данным агентства Интерфакс, штраф 500 млн долларов.

Издание заметило, что в октябре текущего года итальянский концерн ENI заявил о намерении добиться от российского газового монополиста отказа от правила "бери или плати" в долговременном контракте и уже заручился поддержкой правительства Италии.

GW также отметила, что Арбитражный суд в Стокгольме сейчас рассматривает иск RWE Transgas, который требует от "Газпрома" скидки на импортируемый в Чехию газ, в том числе, компенсировать переплату за предыдущие годы.

Издание напомнило, что аналогичный иск подала в текущем году польская национальная нефтегазовая компания PGNIG.

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Справка УНИАН. Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза"содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

В связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров. Вместе с тем в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.