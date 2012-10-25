«ДТЭК Крымэнерго» за 9 месяцев получило 104 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Крымэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 104,293 млн грн, - говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 30,697 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 2,255 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 323,268 млн грн, по национальным стандартам прошлого года валовая прибыль составила 238,523 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

ДТЭК является крупнейшим акционером ПАО «ДТЭК Крымэнерго», владеющим 57,49% акций.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.