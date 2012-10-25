«Киевэнерго» за 9 месяцев получило 744 млн грн чистой прибыли

Компания «Киевэнерго», являющаяся как энергоснабжающей, так и энергогенерирующей, в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 744,021 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 23,156 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 10,98 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 1,157 млрд грн, по национальным стандартам прошлого года валовая прибыль составила 711,393 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6(установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.