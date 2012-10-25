«Лукойл-Украина» не испытывает трудностей с оформлением бензинов на таможне

Один из крупнейших операторов на национальном розничном рынке нефтепродуктов компания «Лукойл-Украина» не испытывает трудностей с государственной таможенной службой при оформлении ввоза бензинов на территорию Украины.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, на данный момент процедуры таможенного оформления в «Лукойл-Украина» проходят в штатном режиме.

«С какими-либо нарушениями в процедурах или сроках таможенного оформления предприятие не сталкивалось», - сказано в сообщении.

Также в компании отрицают участие во внеочердном заседании Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», состоявшемся в начале недели, на котором нефтетрейдеры выразили глубокую обеспокоенность в связи с приостановкой таможенного оформления бензинов и возможностью монополизации импорта нефтепродуктов.

Однако вместе с тем компания «Лукойл-Украина» выразила свою негативную позицию к монополизации рынка.

“Безусловно, наша компания к монополизации рынка относится крайне негативно. Однако по нашим наблюдениям, такой угрозы на сегодняшний момент нет», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, с пятницы, 19 октября, таможенной службой Украины был приостановлен ввоз бензина с целью отбора проб и дальнейшей его проверки в лаборатории Киева.

Ряд предприятий отрасли, занимающиеся закупкой и перепродажей бензина, утверждают, что проверка топлива всегда проводилась в местных лабораториях.

Однако Государственная таможенная служба Украины со вторника возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям.

Вместе с тем, по заявлениям некоторых трейдеров, выдача временных деклараций не охватила всех участников рынка.

Месяцем ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко во время посещения Луганской области заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Николая Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлины на импорт нефтепродуктов.

Однако уже в июле 2012 года премьер заявил, что украинскую нефтеперерабатывающую отрасль нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов.

По его мнению, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательство в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».

Справка УНИАН. Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «Лукойл-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине и на данный момент входит в пятерку лидеров топливного рынка по количеству АЗС и объему розничной реализации нефтепродуктов. Компания осуществляет оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, масла, газа, битумов.

Розничная сеть "Лукойл-Украина" насчитывает 281 АЗС в 24 регионах.

Кроме того, компании принадлежит 8 нефтебаз и одна газонаполнительная станция, расположенная в г. Борисполь (Киевская обл.).