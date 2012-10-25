Энергоснабжающая компания «Донбассэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 305,375 млн грн с 50,026 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 4,072 млрд грн с 3,388 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев увеличилась до 404,761 млн грн с 87,696 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины». «Донбассэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн