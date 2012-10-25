«Тернопольоблэнерго» за 9 месяцев снизило чистую прибыль в 10 раз

Энергоснабжающая компания «Тернопольоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки снизила чистую прибыль в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 0,779 млн грн с 7,369 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 546,187 млн грн с 456,971 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев уменьшилась до 34,476 млн грн с 36,467 млн грн.

Справка УНИАН. Энергопоставляющая компания ОАО «Тернопольоблэнерго» – монополист по поставке и транспортировке электроэнергии в Тернополе и Тернопольской области.

В настоящее время 50,999% акций этой компании владеет государственный энергохолдинг НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обе Кипр).