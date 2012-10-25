«Центрэнерго» снизило чистую прибыль на 9%

Энергетическая компания «Центрэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки снизила чистую прибыль на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 457,647 млн грн с 498,852 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 8,3 млрд грн с 6,168 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев увеличилась до 748,711 млн грн с 534,136 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежит «Альфа-Банку».