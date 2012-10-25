Янукович принял участие в бурении первой скважины «Беляевская-400»

Президент Украины Виктор Янукович сегодня принял участие в начале бурения первой поисковой газовой скважины «Беляевская-400» в Харьковской области в селе Веселое Первомайского района в рамках договора о совместной деятельности компании Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что начало такого рода работ является «знаменательным событием для нашей страны».

Президент сказал, что условия, которые сегодня создает Украина для бизнеса и инвестиций, «мотивированы для инвесторов». Очень важно при этом обеспечение экологической защиты и применение одних из лучших технологий в мире.

По словам главы государства, таким образом Украина стала одной из тех стран, которые создают современные условия, позволяющие получать газ из таких глубин и такого грунта.

Сегодняшнее событие, отметил В.Янукович, является ярким примером сотрудничества с нашими партнерами.

Он также сказал, что компания Shell на сегодняшний день уже создала около 2 тысяч рабочих мест в Украине.

Справка УНИАН. Бурение скважины Беляевская-400 проходит в соответствии с договором о совместной деятельности компании Shell и ДК «Укргазвыдобування». Договор предусматривает проведение поиска, разведки и добычи углеводородов на лицензионных участках толщей около 1300 кв. м в Харьковской области. Доли Shell и ДК «Укргазвыдобування» в проекте составляют 50% каждая. Запланированные сроки бурения первой поисковой скважины 5-6 месяцев. Цель бурения – поиск залежей природного газа в уплотненных песчаниках.

Shell является модератором совместной деятельности. Начальный этап поисково-разведывательных работ предусматривает определенную программу, в том числе бурение еще 1-2 поисковых скважин в течение 3-4 лет. После завершения начального этапа поисково-разведывательных работ затраты Shell на совместную деятельность могут достигнуть 200 млн долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Shell будет добывать в Украине не сланцевый газ, а газ уплотненных песчаников