«ДТЭК Донецкоблэнерго» получило более 111 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 111,607 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО. По национальным стандартам финансовой отчетности, за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 59 тыс. грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев т.г. составила 4,854 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период 2012 года составила 243,320 млн грн, по национальным стандартам в январе-сентябре 2011 года валовая прибыль составила 445,408 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Донецкоблэнерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову энергоходинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн физических лиц.