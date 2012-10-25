Литва привлекает Сhevron к добыче сланцевого газа

Всемирный энергетический гигант Chevron Global Energy приобрела лицензию на разведку нефтяных месторождений на балтийском побережье Литвы.

Об этом сообщает литовское издание vz.lt.

Согласно сообщению, американская нефтяная компания Chevron планирует заняться поиском сланцевого газа в Литве, купив 50% акции местной компании «LL Investicijos» , имеющей лицензию на разведку месторождения нефти и газа Rietavas площадью 2 400 квадратных километров.

"Chevron - это такая компания, которая не боится войти в зону (влияния) Газпрома", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 мая текущего года компания Chevron была признана победителем тендера на заключение соглашения о распределении продукции на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковска области). Прогнозные ресурсы площади оцениваются в 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн на этапе промышленной разработки.

Ожидается, что Сhevron начнет промышленную добычу сланцевого газа на Олесской площади в 2017 году.

Справка УНИАН. Chevron Corporation - одна из наибольших интегрированных энергетических компаний США, которая представлена в 180 странах мира. Основная деятельность - добыча нефти и газа, переработка, транспортировка и продажа нефтепродуктов.