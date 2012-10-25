Янукович: Украине невыгодно покупать дорогой российский газ

Украине невыгодно покупать дорогой российский газ.

Об этом на брифинге в Харькове сказал журналистам Президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, на какой компромисс готова пойти Украина, чтобы достичь успехов в газовых переговорах с Россией.

«Нам очень невыгодно, очень дорого покупать газ сегодня в России, поэтому мы будем делать все, чтобы покупать газ дешевле», - сказал В.Янукович.

По его словам, Украина готова искать альтернативные российским источники газа.

«Будем покупать его там, где это можно, и не потому, что мы плохо относимся к России, потому, что нам это не выгодно. Я думаю, что наши партнеры российские, это хорошо понимают. Когда они все это взвесят, и мы вместе с ними тогда найдем решение», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к партнерскому диалогу. «Компромисс – это то, что всегда открывает путь к решению. Компромисс – это когда две страны в чем-то уступают друг другу. Мы готовы, чтобы это было, как говорится, в равных долях. Мы обсуждаем эти вопросы. Если бы это был простой вопрос мы бы его давно решили, он очень непростой, но я уверен в том, что другого пути нет», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево В.Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он подчеркнул, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

23 октября в Симферополе В.Янукович сообщил, что намерен обсудить вопрос поставки российского газа в Украину и цену на него на встрече с руководством РФ, которая, возможно, пройдет в ноябре.

«Уже в ноябре мы снова будем встречаться и обсуждать эти вопросы, планируется госвизит, бизнес-форум в Нижнем Новгороде», - сказал Президент, комментируя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава государства заявил также, что вопрос может решить пакетное соглашение, и отметил, что заинтересованные стороны, как в России, так и в Украине, работают над газовым вопросом.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.