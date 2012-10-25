«Винницаоблэнерго» получило чистую прибыль 64 млн грн

Энергоснабжающая компания «Винницаоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 64,278 млн грн, - говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 28,690 грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 997,519 млн грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 117,228 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Винницаоблэнерго» насчитывает 12 тысяч юридических и 750 тысяч бытовых потребителей.

«Винницаоблэнерго» в 2011 году увеличило прибыль по сравнению с предыдущим годом на 17,12% до 34,775 млн грн.