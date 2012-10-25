«Севастопольэнерго» и «Одессаоблэнерго» увеличили прибыль в 2 раза

Энергоснабжающая компания «Севастопольэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 34,837 млн грн с 19,944 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 570,201 млн грн с 502,202 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев увеличилась до 54,323 млн грн с 38,918 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны Севастополя и прилегающих районов.

Уставный фонд «Севастопольэнерго» составляет 6 млн 722,4 тыс. грн.

Компании VS Energy International N.V. принадлежат 95,182% акций облэнерго.

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Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 256,720 млн грн с 122,83 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 2,806 млрд грн с 2,423 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев увеличилась до 358,292 млн грн с 234,762 млн грн.

Справка УНИАН. Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд Государственного Имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47.96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).