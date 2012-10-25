«Газпром» обжалует решение арбитража относительно концерна RWE Transgas

Москва. «Газпром» изучает возможность обжалования решения, вынесенного арбитражным судом в Вене относительно выполнения условий «бери-или-плати» в контракте на поставку газа в Чехию с немецким концерном RWE Transgas.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газпром экспорта».

«Группа «Газпром» изучает возможность обжалования решения, вынесенного арбитражным судом в Вене относительно выполнения условий «бери-или-плати» в контракте на поставку газа в Чехию с RWE Transgas. Мы считаем необходимым в этой связи обратиться в Верховный суд Австрии с требованием об отмене данного решения», - говорится в сообщении.

«Газпром» объясняет свою позицию тем, что условия дополнения к контракту, которые арбитраж признал действительными, с момента присоединения Чехии к ЕС противоречат европейскому законодательству о конкуренции, а именно ст. 101 Договора о функционировании ЕС. Отмечается, что в ходе коммерческих переговоров «Газпром» обращался к RWE Transgas с предложением отменить это спорное дополнение к контракту из-за его несоответствия европейским нормам. Именно несогласие RWE Transgas привело к арбитражному разбирательству.

Арбитраж признал действительным часть Дополнения №1 к контракту о поставках газа между RWE Transgas и «Газпром экспортом», где говорится, что этот чешский филиал германского концерна может снижать свои обязательства по отбору газа («бери-или-плати») на те объемы, на которые Группа «Газпром» будет продавать газ на рынке Чешской Республики напрямую. Одновременно признано недействительным симметричное положение этого Дополнения, в соответствии с которым «Газпром» имел право увеличивать обязательства RWE Transgas на объемы газа, которые она экспортирует за пределы Чешской Республики на рынки, где также работает Группа «Газпром». Недействительность последнего положения не оспаривалась ни одной из сторон.

«Вынесенное арбитражем решение, позволяющее европейской компании – монополисту на чешском рынке до конца срока действия контракта сохранять свое монопольное положение в Чехии, ограничивая тем самым конкуренцию на рынке ЕС, приобретает особую пикантность в свете того, что Европейская комиссия пристально изучает всю деятельность Группы «Газпром» на рынках стран Европейского Союза на предмет соответствия конкурентному законодательству ЕС, обвиняя ее в злоупотреблении доминирующим положением. Вместе с тем, арбитраж оставил в силе положение контракта, которое является нарушением императивных норм ЕС и создает возможности по ограничению конкуренции», - говорится в сообщении «Газпром экспорта».

Как сообщал УНИАН, 25 октября «Газпром» проиграл спор в Арбитражном суде в Вене с чешским подразделением немецкого концерна RWE - RWE Transgas, от которого российская компания требовала оплаты 0,5 млрд долл. штрафа за законтрактованный, но не отобранный газ.

Справка УНИАН. Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» содержит условие «бери или плати», которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

В связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров. Вместе с тем, в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.