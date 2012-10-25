«Укрнафта» увеличила прибыль на 33%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-сентябре 2012 года увеличила чистую прибыль до 2,051 млрд грн с 1,546 млрд грн за аналогичный период 2011 года, сообщается в финансовом отчете.

Выручка компании за этот период сократилась до 27,604 млрд грн с 27,936 млрд грн за девять месяцев 2011 года.

Чистый доход в январе-сентябре 2012 года вырос до 19,658 млрд грн с 18,494 млрд грн за аналогичный период 2011 года, а валовая прибыль при этом выросла до 3,608 млрд грн с 2,696 млрд грн за девять месяцев прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 17,6% по сравнению с 2010 годом – до 2,182 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнидынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтыркское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.