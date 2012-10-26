Нефть дешевеет после подорожания накануне

Мировые цены на нефть в пятницу корректируются вниз после роста накануне, который был связан с сильной статистикой из США, сообщает РИА "Новости".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI к 8.36 мск снизилась на 0,59 доллара, или на 0,69%, - до 85,46 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уменьшилась на 0,69 доллара, или на 0,64%, - до 107,8 доллара за баррель.

Согласно данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю уменьшилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 23 тысячи, составив 369 тысяч. Аналитики при этом полагали, что показатель снизился по сравнению с непересмотренными данными предыдущей недели на 18 тысяч.

В четверг инвесторов также порадовали данные по объему заказов на товары длительного пользования в США. В сентябре показатель увеличился на 9,9%, в то время как аналитики ожидали роста показателя в отчетном месяце на 7,5%.

Кроме того, агентство Platts сообщило, что спрос Китая на нефть в сентябре вырос на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордного 9,8 миллиона баррелей в день.