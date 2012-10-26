Вопрос пошлин на импорт нефтепродуктов решится после правительственного расследования

Правительство Украины проводит расследование, и будут ли с 1 декабря введены пошлины на импорт нефтепродуктов, станет известно после завершения этого расследования.

Об этом 25 октября сказал в интервью УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Отвечая на вопрос, будут ли введены 1 декабря этого года пошлины на импорт нефтепродуктов, о возможности которого ранее заявлял премьер-министр Николай Азаров и сам министр, Ю.Бойко сказал: «Правительство проводит расследование, и будет ли это введено, или нет, будет выяснено после завершения расследования».

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко во время поездки в Луганскую область заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Н.Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлин на импорт нефтепродуктов. Однако уже в июле 2012 года премьер заявил, что украинская нефтеперерабатывающая отрасль нуждается в защите от наплыва импортных нефтепродуктов.

По его мнению, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательства в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».

По информации профильного агентства OilNews, Государственная таможенная служба Украины с 14.00 пятницы, 19 октября, остановила таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме. Со вторника оформления импортного бензина по временным декларациям было восстановлено.

В связи с происшествием, 23 октября состоялось внеочередное заседание «Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины», на котором нефтетрейдеры консолидировано выразили глубокую обеспокоенность в связи с приостановлением таможенного оформления бензинов и возможностью монополизации импорта нефтепродуктов.