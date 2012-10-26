«Укртранснафта» за 9 месяцев снизила чистую прибыль на 44%

Национальный оператор нефтетранспортной системы Украины, компания «Укртранснафта» в январе-сентябре 2012 года снизила чистую прибыль на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 223,09 млн грн с 397,104 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 1,794 млрд грн с 1,187 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев уменьшилась до 314,757 млн грн с 500,222 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.