Кабмин обязал местные власти подсчитать долги по оплате газа

Кабинет министров Украины обязал Совет министров Крыма, областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации срочно подать в Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ согласованные показатели задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения. Об этом говорится в Постановлении № 968 от 15 октября 2012 года, опубликованном на официальном сайте КМУ и в газете «Урядовый курьер».

Согласно постановлению, Минрегионстрою предписано подать перечень согласованных объемов задолженности в Министерство финансов. НАК «Нафтогаз Украины» предписано отпускать природный газ субъектам хозяйствования, которые производят, транспортируют тепловую энергию, исключительно в рамках выделенных лимитов при условии обеспечения ими стопроцентных расчетов за потребленный газ в предыдущие периоды.

Минрегионстрою и Минфину, согласно постановлению, надлежит обеспечить внесение соответствующих изменений в Государственный бюджет относительно финансирования разницы в тарифах на тепловую энергию для населения.

Местным администрациям до 1 ноября предписано в полном объеме обеспечить проведение расчетов субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию для населения, за газ, потребленный в предыдущих периодах текущего года.

Как сообщал УНИАН, сумма долга предприятий по газоснабжению и газификации перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в 2011 году населением, превысила 788,7 млн грн. (уровень расчетов - 86%).

Кабинет министров Украины своим постановлением №626 от 4 июля 2012 года увеличил на 52% - до 6,973 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления.