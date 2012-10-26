МИД РФ не комментирует возможность пакетного соглашения по газу с Украиной

Москва. МИД России не комментирует возможность подписания пакетного соглашения по газу с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в пятницу, 26 октября, на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Александр Лукашевич сказал: «Я думаю, что стоит обратиться в пресс-службу Президента РФ за разъяснениями и повнимательней посмотреть на то, что Президент сказал на пресс-конференции. Если этого не будет достаточно, наверно, на этом этапе признано целесообразным ограничиться такими трактовками итогов визита», - сказал А.Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что намерен обсудить вопрос поставок российского газа в Украину и его цену на встрече с руководством РФ, которая, возможно, пройдет в ноябре. «Уже в ноябре мы снова будем встречаться и обсуждать эти вопросы, планируется госвизит, бизнес-форум в Нижнем Новгороде», - сказал В.Янукович, комментируя свой визит в Россию, состоявшийся 22 октября.

Он заявил также, что вопрос может решить пакетное соглашение, и отметил, что заинтересованные стороны как в России, так и в Украине, работают над газовым вопросом.

Накануне визита В.Януковича в Москву пресс-служба Кремля распространила сообщение о том, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» готовят новый полномасштабный договор о расширении сотрудничества в газовой сфере.