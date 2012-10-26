«Черноморнефтегаз» закупил у «Атан-Крым» нефтепродукты на 45 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» закупил у компании «Атан-Крым» бензин и дизельное топливо на общую сумму 44,921 млн грн, сообщает «Вестник государственных закупок».

Согласно сообщению, «Атан-Крым» заправит «Черноморнефтегаз» бензином марки А-95 и А-80, а также дизельным топливом.

Контракт на закупку был подписан 18 октября.

Как сообщал УНИАН, в конце августа текущего года «Черноморнефтегаз» закупил у «Атан-Крым» дизельное топлива на сумму 21,5 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Черноморнефтегаз», входящий в состав госхолдинга НАК «Нафтогаз Украины», разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение, расположенных на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

ООО «АТАН-Крым» основано в 1995 г. и оперирует сетью из 83 АЗС, которые работают под брендами ATAN, ТНК, «Укртатнафта». Компания владеет собственным парком бензовозов и сетью нефтебаз. С 2001 г. «АТАН-Крым» является партнером джобберской программы «ТНК-Украина» (сейчас – «ТНК-ВР Коммерс»).

С июня 2009 г. компания является официальным оператором в Крыму литовского бензина производства Мажейкяйского НПЗ (Orlen Letuva).