Кабмин одобрил ТЭО реконструкции энергоблоков Ладыжинской и Криворожской ТЭС

Кабмин одобрил ТЭО реконструкции энергоблока №4 Ладыжинской ТЭС на сумму 1,185 млрд грн

Кабинет министров Украины одобрил технико-экономические обоснование реконструкции и переоснащения энергоблока №4 Ладыжинской ТЭС («ДТЭК Западэнерго»), поданное Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, на общую сумму 1,185 млрд грн.

Соответствующее распоряжение №807 от 24 октября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, технико-экономическое обоснование, разработанное ООО «Энергопроект», рекомендовано к одобрению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с такими основными технико-экономическими показателями: электрическая мощность - 325 МВт; годовой выпуск электроэнергии - 1,837 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Ладыжинская ТЭС оснащена 6 энергоблоками мощностью по 300 мВт каждый.

«ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК «Энергетическая компания Украины».

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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Кабмин одобрил ТЭО реконструкции энергоблока №6 Криворожской ТЭС на сумму 863,7 млн грн

Кабинет министров Украины одобрил технико-экономические обоснование реконструкции и переоснащения энергоблока №6 Криворожской ТЭС («ДТЭК Днепроэнерго»), поданное Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, на общую сумму 863,692 млн грн.

Соответствующее распоряжение №808 от 24 октября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, технико-экономическое обоснование, разработанное Донецким проектно-разведывательным научно-исследовательским институтом «Теплоэлектропроект», рекомендовано к одобрению государственным предприятием «Укргосстройэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с такими основными технико-экономическими показателями: электрическая мощность - 315 МВт; годовой выпуск электроэнергии - 1,852 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. Криворожская ТЭС - одна из самых мощных электростанций в Европе, работающих на твердом топливе, была основана в 1961 году. На Криворожской ТЭС - 10 энергоблоков по 282 МВт.

«ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) - одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция - НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.