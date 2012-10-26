Дизтопливо за прошедший месяц подорожало на 2% - до 10,03 грн/литр

В Украине рост цен на дизельное топливо на розничном рынке нефтепродуктов продолжается, несмотря на заявление министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко о том, что цены повышаться не будут, сделанное им месяц назад.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «А-95» (г. Киев).

Согласно сообщению, в среднем по Украине за прошедший месяц цена на дизельное топливо поднялась на 20 коп. - до 10,83 грн за литр с 9,83 грн за литр.

По состоянию на 26 октября в Украине сформировалась средняя по стране цена на дизтопливо на уровне 10,03 грн за литр. Однако в крупных сетях АЗС цена ДТ выше средней.

Стоимость ДТ по сетям: Альянс (Shell) - 10,35 грн за литр; ОККО - 10,29 грн за литр; WOG - 10,29 грн за литр; Параллель - 10,28 грн за литр; Socar Energy - 10,25 грн за литр Лукойл - 10,19 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября Ю.Бойко заявил, что цена на бензин в Украине должна оставаться на нынешнем уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос, на каком уровне должна быть цена на бензин в Украине, министр сказал, что на сегодняшнем уровне и повышаться не будет.

В частности, по словам министра, средняя цена на бензин А-95 составляет 10,86 грн, а на дизельное топливо - 9,80 грн.