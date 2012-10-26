«Укрэнерго» ввело в эксплуатацию линию 330 кВ «Днестровская ГАЭС – ПС Бар»

Госкомпания «Укрэнерго» 26 октября ввела в эксплуатацию линию электропередач 330 кВ по направлению «Днестровская ГАЭС – подстанция Бар» и верхний водоем Днестровской ГАЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественный старт строительству дал Президент Украины Виктор Янукович в центральной диспетчерской «Укрэнерго».

«Днестровская станция войдет в пятерку наиболее мощных в мире и станет крупнейшей в Европе», - сказал Президент.

Также он отметил, что введение в эксплуатацию верхнего водоема Днестровской ГАЭС позволит увеличить ежегодное производство электроэнергии первым гидроагрегатом станции в четыре раза – до 1 млрд кВт/ч.

«Это также посодействует обеспечению энергосистемы страны мобильными регулирующими мощностями, что усилит энергетическую независимость вследствие сокращения потребления газа», - подчеркнул Президент.

Президент в своем выступлении также отметил, что в 2013 году должен быть запущен второй гидроагрегат Днестровской ГАЭС.

«Я лично буду уделять особенное внимание его строительству, в том числе его финансированию», - добавил В. Янукович.

Общая протяженность линии составляет 73,8 км, построена для обеспечения выдачи мощности Днестровской ГАЭС.

Проект строительства ЛЭП является компонентом Проекта передачи электроэнергии, реализация которого осуществляется за счет средств Международного Банка реконструкции и развития.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале 2011 года НЭК «Укрэнерго» подписала с хорватской компанией Dalekovod d.d. (Загреб) договор на строительство воздушной линии (ВЛ) 330 кВ "Днестровская гидроаккумулирующая электростанция - подстанция "Бар" (Черновицкая - Винницкая области)

Справка УНИАН. В декабре 2007 года НЭК «Укрэнерго» и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении кредита в 200 млн долл. на реализацию проекта по передаче электроэнергии. Соглашение вступило в силу 5 декабря 2008 года.

В рамках проекта предполагается реконструировать ПС 220 кВ "Азовская", ПС 330 кВ "Первомайская", "Южная", "Днепродзержинская" и "Чайкино" и 5 ПС 750 кВ, увеличить мощностьЛЭП "Симферополь-Севастополь" с 220 кВ до 330 кВ, реконструировать ПС "Симферополь", построить ЛЭП 330 кВ "Днестровская ГАЭС - Бар".

Днестровская ГАЭС мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пик нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года.