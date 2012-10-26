Азаров обсудил с руководителями итальянской Eni совместные проекты

Премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 26 октября, встретился с представителями итальянской нефтегазовой компании Eni для обсуждения совместных проектов в энергетике.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экологии и водных ресурсов.

Согласно сообщению, компанию Eni представляли Джузеппе Танной - исполнительный вице-президент в Северо-Восточной Европе, Валерио Бракаччи - вице-президент по вопросам регионального управления в Восточной Европе, а также Джорджо Москателли - генеральный директор ООО «ЭНИ Украина».

«Во время встречи стороны обсудили текущее состояние существующих инициатив, а также подтвердили заинтересованность в ведении совместных проектов в будущем», - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, в начале октября итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК «Надра Украины».

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).