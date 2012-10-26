Президент увеличил расходы Минэнергоуглепрома на 1,5 млрд грн

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5417-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на техническое переоснащение и охрану труда на угледобывающих предприятиях».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В то же время, с целью обеспечения работников угольных предприятий средствами индивидуальной защиты, в частности самоспасателями изолировочными и учебными в комплекте с регенеративными патронами для прохождения практической тренировки в специальных «дымных камерах», главными аккумуляторными светильниками необходимо внести изменения в название бюджетной программы КПКВК 1101160 «Мероприятия по охране труда и повышению техники безопасности на угледобывающих предприятиях, а именно оснащение новейшими приборами контроля за параметрами шахтной атмосферы и средствами контроля дегазирования», и увеличить бюджетные расходы по этой программе на 60,0 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла данный закон. Им предусмотрено увеличить расходы по бюджетной программе КПКВК 1101200 «Государственная поддержка строительства угле- и торфодобывающих предприятий», на техническое переоснащение отмеченных предприятий, в том числе через механизм удешевления и погашения кредитов, а также выполнение программы реновации горношахтного оборудования» на 1 450,0 млн грн.