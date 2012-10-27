Мировые цены на нефть выросли в ожидании последствий урагана "Сэнди"

Мировые цены на нефть по итогам торгов в пятницу, 26 октября, выросли на фоне угрозы перебоев с добычей и поставками сырья, связанной с ураганом "Сэнди", бушующим в Атлантике, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость декабрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI к завершению торгов повысилась на 0,23 доллара - до 86,28 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 1,06 доллара - до 109,55 доллара за баррель.

Тропический шторм "Сэнди", который сформировался в западной части Карибского бассейна, начал набирать силу после прохождения Ямайки. Он был переквалифицирован в ураган первой категории опасности по шкале Саффира-Симпсона вечером в среду. После Кубы ураган прошел над Гаити и направился в сторону Багамских островов.

В дальнейшем синоптики прогнозируют его путь вдоль восточного побережья США, которого он достигнет к вечеру пятницы (утро субботы мск). В связи с этим американское чрезвычайное ведомство направило в прибрежные штаты специальные группы, которые будут координировать работу спасателей. Обама попросил сотрудников своей администрации сделать все, чтобы экстренные службы на местах были обеспечены всем необходимым.

"Сэнди" движется со скоростью 17 километров в час на северо-восток, порывы его сопутствующих ветров достигают 130 километров в час.

По данным агентства Рейтер, от стихии в разных странах погибло не менее 41 человека.

Ожидается, что "Сэнди" затихнет в ближайшие выходные.