Участие Украины в энергосообществе ЕС мешает созданию газового консорциума – посол РФ

Участие Украины в Европейском энергетическом сообществе препятствует созданию консорциума по управлению газтранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил посол России в Украине Михаил Зурабов.

«Созадние такого консорциума предполагает урегулирование вопроса, связанного с теми ограничениями, которые содержатся в так называемых втором и третьем энергопакетах, которые не дают возможности «Газпрому» быть участником этого газового консорциума без некоей внутренней реструктуризации, что для российской стороны является неприемлемым», - сказал Зурабов.

При этом посол отметил, что если Украина хочет решить вопрос о цене газа путем создания консорциума, то ей необходимо ликвидировать эти препятствия.

«Если Украина хочет решить вопрос о стоимости газа, используя идею создания газового консорциума, то, по всей видимости, нужно устранить те препятствия, которые этому будут мешать», - сказал М.Зурабов.

Посол РФ не исключил, что для решения вопроса о снижении цены на газ для Украины будет найдена другая схема. «Возможно, будет найдена другая схема, при которой вопросы, имеющие отношение к цене на газ для Украины, могут быть с учетом украинских интересов решены положительно», - сказал М.Зурабов.