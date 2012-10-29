Цены на нефть падают, несмотря на приближение к США урагана "Сэнди"

На мировых торгах в понедельник, 29 октября, цены на нефть падают на фоне статданных из Японии, даже несмотря на угрозу сбоев с поставками в связи с ураганом "Сэнди", приближающимся к берегам США.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Нью-йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,41 доллара, или на 0,48% - до 85,87 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала на 0,44 доллара, или на 0,40% - до 109,11 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Розничные продажи в Японии в сентябре снизились по сравнению с августом на 3,6%, в то время как аналитики ожидали уменьшения показателя лишь на 1,5%. Месячное сокращение продаж в сентябре оказалось самым сильным с марта 2011 года.

Тропический шторм "Сэнди", который сформировался в западной части Карибского бассейна, движется со скоростью 17 километров в час на северо-восток, порывы ветра достигают 130 километров в час.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, ураган может достичь северо-востока США. В связи с этим было принято решение приостановить работу общественного транспорта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кроме того, отменены торги на фондовой бирже Нью-Йорка, все аэропорты города с утра также закрыты. Phillips 66 и NuStar Energy LP and Hess Corp. уже сообщили о приостановке работ на нефтеперерабатывающих заводах и сокращении объемов добычи сырья.