«Нафтогаз» выкупил у «Дельта Банка» ОВГЗ на 1,5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Дельта Банк» на сумму 1,518 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, соответствующие договоры были подписаны 22 октября текущего года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.