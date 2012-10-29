Второй энергоблок ХАЭС после месяца восстановительных работ подключен к энергосети

В субботу, 27 октября, в 17 час. 10 мин. после месяца восстановительных работ энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, 29 октября на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 63-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке № 5 Запорожской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта - ремонт второй системы безопасности.

На энергоблоке № 2 Ривненской АЭС 54-е сутки среднего планового ремонта - ремонт третьей системы безопасности.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 960 МВт, РАЭС - 2 180 МВт, ЮУАЭС - 2 830 МВт, ХАЭС - 1 715 - 1 830 МВт.

За прошедшие сутки, 28 октября, станциями выработано 271,18 млн кВтч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен действием защиты турбины, связанной с повышенной вибрацией.

Справка УНИАН. 6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — расположена в городе Нетешин Хмельницкой области, около речки Горинь. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Хмельницкая АЭС является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом».

В данный момент на станции находится в эксплуатации 2 энергоблока общей мощностью 2 ГВт.