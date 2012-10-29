ДТЭК "Днепроблэнерго" за 9 месяцев получило 60,5 млн грн убытка

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 60,5 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО. По национальным стандартам финансовой отчетности, за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 126,1 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев т.г. составила 14,202 млрд грн, по национальным стандартам в январе-сентябре 2011 года — 11,925 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период 2012 года составила 257,985 млн грн, по национальным стандартам в январе-сентябре 2011 года валовая прибыль составила 300,965 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня т.г. переименована в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (В середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.