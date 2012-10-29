«Кировоградоблэнерго» за 9 месяцев снизило чистую прибыль в 29 раз

Энергоснабжающая компания «Кировоградоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года вопреки росту выручки снизила чистую прибыль в 29 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 3,624 млн грн с 106,184 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 782,087 млн грн с 750,446 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев уменьшилась до 40,952 млн грн с 115,079 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кировоградоблэнерго» является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Кировоградской области. Уставный фонд компании составляет 29 млн 844 тыс. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 94,002% акций «Кировоградоблэнерго» принадлежат компании V.C.Energy international N.V.