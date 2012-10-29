«Херсоноблэнерго» за 9 месяцев получило чистую прибыль 85,72 млн грн

Энергоснабжающая компания «Херсоноблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 85,72 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года чистая прибыль компании составила 87,131 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составила 1,302 млрд грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 135,098 млн грн, по национальным стандартам прошлого года валовая прибыль составила 112,937 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Херсонском регионе.

Уставный фонд компании – 44,7 млн грн. В конце 2004 года 94% пакет акций «Херсоноблэнерго» сконцентрировала VS Energy International N. V. (Нидерланды).