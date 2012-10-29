«Черновцыоблэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль на 61,4%

Энергоснабжающая компания «Черновцыоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 35,458 млн грн с 21,975 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 567,35 млн грн с 484,652 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев увеличилась до 38,622 млн грн с 23,906 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года Фонд государственного имущества Украины продал компании VS Energy International Ukraine на приватизационном конкурсе 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" за 70 млн грн.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

Справка УНИАН. ПАО «Черновцыоблэнерго» в 2011 году увеличило по сравнению с предыдущим годом чистую прибыль в 3,5 раза - до 16,549 млн грн.