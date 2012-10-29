Украина за 9 месяцев сократила транзит российского газа на 19,7%

Украина в январе-сентябре 2012 года сократила транзит российского газа до 62,753 млрд куб. м, что на 19,7% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в сентябре объем транзита по сравнению с сентябрем 2011 года вырос на 6,3% - до 6,589 млрд куб. м.

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища газа.

По состоянию на начало октября компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах около 20 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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