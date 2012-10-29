«Донбассэнерго» заплатит 109,5 млн грн за реконструкцию энергоблока Славянской ТЭС

Госпредприятие «Донбассэнерго» заплатит компании «ДОНБАССТЕПЛОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (г. Донецк) 109,5 млн грн за реконструкцию электрофильтра 7А энергоблока №7 Славянской ТЭС. Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки». Согласно сообщению, дата акцепта — 26 октября, а конечный срок заключения договора — 23 ноября текущего года. Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт. Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

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