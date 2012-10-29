Украина сократила транзит нефти в страны ЕС почти на 20%

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-сентябре 2012 года сократился до 10,66 млн тонн, что на 19,6% меньше, чем за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в сентябре транзит в эти европейские страны увеличился по сравнению с сентябрем 2011 года на 2,6% - до 1,307 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась по сравнению с 2010 годом на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При этом транзит в страны Европы в 2011 году упал до 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.