На поставку «Нафтогазу» двух буровых установок за 1,4 млрд долл. претендуют четыре компании

На поставку двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,4 млрд долл. «Нафтогаз Украины» получил четыре заявки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе раскрытия конкурсной процедуры в Киеве в понедельник.

Согласно тендерной документации, на поставку претендуют: компания Rigas Kugu Buvetava (Латвия) с предложением в 1 млрд 399,6 млн долл.; компания Keppel FELS Limited (Сингапур) — 1 млрд 226 млн долл.; компания Magic Worldwide LTD (Белиз) - 1,5 млрд долл.; Aida Holding Ltd (Белиз) — 1,4 млрд долл.

На рассмотрение заявок претендентов согласно закону отводится 20 дней.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 28 сентября 2012 года объявила проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

Согласно сообщению, финансирование закупки буровых платформ будет осуществляться за счет заимствований компании и не потребует привлечения бюджетных средств.

Приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

Справка УНИАН. В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, добыча газа на Черноморском шельфе с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Петр Годованец» должна была начаться в начале сентября текущего года. Президент Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.