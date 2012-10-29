Украина активно сокращает импорт газа из России

Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

При этом, по данным Минэнергоугля, в сентябре импорт газа из РФ увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,11 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина за 8 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

В середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.