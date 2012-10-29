Украина в январе-сентябре увеличила потребление угля на 6,8%

Потребление угля в Украине в январе-сентябре 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,8% - до 45,483 млн тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, потребление угля теплоэлектростанциями за 9 месяцев текущего года увеличилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 24,27 млн тонн.

Потребление угля в сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилось на 5,5% - до 5,044 млн тонн.

Как ранее сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины за девять месяцев 2012 года увеличили добычу угля на 5,3% - до 63,997 млн тонн с 60,772 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

В середине октября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Ю. Бойко заявлял о снижении потребления страной российского газа на 15% и экономии 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь.

Президент Украины Виктор Янукович в мае 2012 года заявлял, что объем добычи угля в Украине в текущем году должен вырасти до 85 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы относительно перехода на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

Угледобывающие предприятия Украины в 2011 году увеличили добычу угля на 8,9%, или на 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом - до 81,859 млн тонн.